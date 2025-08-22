Yeni Şafak
Kocaelispor'da Fenerbahçe maçı öncesi iki eksik

13:3522/08/2025, Cuma
AA
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Körfez temsilcisinde kritik mücadele öncesi iki eksik bulunuyor.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.


Trabzonspor ve Samsunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Körfez temsilcisi, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almaya çalışacak.


Yeşil-siyahlı ekipte, kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.



