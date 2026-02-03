Yeni Şafak
Kocaelispor'dan TFF'ye Milan Skriniar başvurusu

Kocaelispor'dan TFF'ye Milan Skriniar başvurusu

3/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Kocaelispor
Kocaelispor

Süper Lig 20. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında Milan Skriniar'ın tribünlere yaptığı hareketin ardından Kocaelispor'dan açıklama geldi. Körfez ekibi federasyona başvuru yapıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında Milan Skriniar’ın tribünlere yönelik hareketi sonrası Kocaelispor yönetimi harekete geçti.

Körfez temsilcisi, konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuru yapıldığını kamuoyuna duyurdu.

Yeşil-siyahlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün akşam oynamış olduğumuz müsabakada tüm futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere Fenerbahçeli bir futbolcunun tribünlerimize karşı en hafif tabirle rezil bir hareketi olmuştur.


Lakin bu hareket, sadece taraftarımıza yapılmış bir hareket olarak değerlendirilemez. Bu hareket, ülke futbolunun düzenleyicisi Türkiye Futbol Federasyonu'na, rakibimiz Fenerbahçe'ye ve ülkemizin ahlaki değerlerine açıkça saldırı ve hakaret mesabesindedir. Bu rezillikten ötürü kulübümüz tarafından gerekli tüm aksiyonlar alınmıştır lakin en büyük tepkiyi Fenerbahçe kulübü ile ülkemizde taraflı tarafsız tüm futbol severlerin vermesi gerekmektedir.

Kulübümüzce bugün itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurulları nezdinde ilgili şahısa yönelik Futbol Disiplin Talimatı ilgili maddeleri gereğince cezai müeyyide tatbik edilmesi adına başvuru yapılmıştır.


Hukuki anlamda bu şahsın hak ettiği cezayı Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde alacağına dair en ufak şüphemiz bulunmamaktadır. Bu şahıs bir daha bizim stadyumumuza futbolcu olarak geldiğinde taraftarlarımız ilgili şahsa müstahak olan ilgi ve alakayı gösterecektir.


Futbolumuzun ve ülkemizin etik ve ahlaki değerlerine saldıran bu şahıs hakkında en büyük cezayı yine halihazırda futbol oynadığı Fenerbahçe Spor Kulübü’nün vermesi gerektiğini hatırlatırız."




