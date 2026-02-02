Yeni Şafak
Skriniar'ın Kocaelispor tribünlerine hareketi kırmızı kart mı? Eski hakem değerlendirdi

21:382/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Süper Lig 20. haftasında oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin takım kaptanı Milan Skriniar'ın gol sonrası yaptığı hareket tartışma çıkarttı. Eski Süper Lig hakemi pozisyonda hakem Alper Akarsu'nun yanlış karar verdiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşılaştı. Sarı-lacivertliler 45+1. dakikada Marco Asensio'nun attığı golle devreyi önde kapattı.

Gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Fenerbahçeli futbolcular, tribünlerden atılan yabancı maddelere maruz kaldı. Guendouzi ile Musaba yerde kalırken sarı-lacivertlilerin takım kaptanı Milan Skriniar'ın taraftarlara yaptığı hareket gündem oldu.

Fenerbahçeli futbolcuların gol sonrası yaşadığı sevincin ardından yabancı madde atan Kocaelispor tribünlerine Milan Skriniar'ın yaptığı hareket.

Skriniar'ın hareketini yorumlayan eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel, "Skriniar’ın tribünlere edep yerini tutarak yaptığı hareket tartışmasız kırmızı kart! VAR buna müdahale etmeyecek de neye müdahale edecek!" ifadelerini kullandı.

