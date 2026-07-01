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Koke Atletico Madrid'de kaldı

Koke Atletico Madrid'de kaldı

16:041/07/2026, Çarşamba
AA
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Koke, Atletico Madrid formasıyla çıktığı 740 maçta 50 gol atıp 122 asist kaydetti.
Koke, Atletico Madrid formasıyla çıktığı 740 maçta 50 gol atıp 122 asist kaydetti.

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, takım kaptanı Koke ile 30 Haziran 2027'ye sözleşme uzattı.

Atletico Madrid'de Koke'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı.


Kulüpten yapılan açıklamada "Koke, bireysel istatistiklerinin yanı sıra, Atletico Madrid tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biridir" ifadesi kullanıldı.


Atletico Madrid altyapısından yetişen 34 yaşındaki orta saha, İspanyol ekiple ikişer İspanya LaLiga, UEFA Süper Kupası, UEFA Avrupa Ligi Kupası ve birer İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası kazandı.




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