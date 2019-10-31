Kolombiya basını Falcao'nun sakatlığını masaya yatırdı: Masaldan cehenneme

Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray’a transfer edilen Radamel Falcao sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalırken, Kolombiya basını yıldız futbolcunun sakatlığını masaya yatırdı.

Paris Saint Germain maçında sakatlanan Falcao tedavi için gittiği Fransa’da iğne yaptırarak geri dönerken, doktoru 3 hafta topa dahi dokunmamasını söyledi. Galatasaray sağlık ekibi de üç haftalık periyotta Falcao’nun tedavisini sürdürdü. Kolombiyalı golcünün hem maç eksiği hem de henüz tam olarak hazır olmadığı için yarınki Çaykur Rizespor maçında da oynaması zor görünüyor.

Galatasaray’ın büyük ümitlerle transfer ettiği ancak günlerdir forma giydiremediği Radamel Falcao’nun durumu, Kolombiya basınında geniş yer buldu. Medyada golcünün sağlık durumu ile birlikte İstanbul kariyeri masaya yatırıldı.

"Peri masalı gibi başladı ama işler değişti"

Marca Gazetesi’nin Kolombiya baskısında yer alan haberde yıldız futbolcunun Türkiye macerasının istediği gibi gelişmediği vurgusu yapılarak, “Falcao’nun İstanbul kariyeri peri masalı gibi başladı. Ancak daha sonra işler değişti ve cehenneme dönüştü” diye yazıldı.

Uzmanlar "4 hafta" dedi

El Tiempo gazetesi de yıldız golcünün sakatlığını Carlos Francisco Fernandez isimli doktora sordu. Bir grafikle de sakatlığın durumu ortaya konurken Fernandez, Falcao’nun sakatlığının, aşil tendonunda 3 farklı kasın birleştiği noktada olduğunu söyledi. Kolombiyalı doktor, tendinopati sakatlığının 4 haftalık iltihap önleyici tedavi gerektireceğini vurguladı. Tedavinin çok dikkatle sürdürülmesi gerektiğini belirten Fernandez, sakatlığın daha komplike bir hale gelebileceği uyarısında bulunarak, tedavinin çok dikkatli yapılmasını tavsiye etti.