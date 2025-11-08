Konferans Ligi’nde 3’te 3 yapan Samsunspor için flaş tahmin: Yüzde 71'lik oran verildi!

UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında Samsunspor sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans’ı konuk etti. Kırmızı-beyazlılar evinde 3-0 kazanıp 3’te 3 yaptı.

Samsunspor aldığı galibiyetle Konferans Ligi’nde 9 puana yükselirken alınan diğer sonuçların ardından haftayı lider tamamladı. Hamrun Spartans karşısında Samsunspor’a galibiyeti getiren golleri Carlo Holse, Emre Kılınç ve Maris Mouandilmadji kaydetti.

YAPAY ZEKA'DAN YÜZDE 71'LİK ORAN

Konferans Ligi’nde 2025/26 sezonunun 3. haftasının sona ermesiyle yapay zeka, ilk 8 tahmini yaptı. Football Meets Data’nın hazırladığı tabloda takımların lig aşamasını ilk 8 ve ilk 24’te bitirme ihtimallerine yer verildi.





Samsunspor'un yüzde 99'luk ihtimalle ilk 24'te yer alacağı, ilk 8 şansının ise yüzde 71 olduğu belirtildi. Samsunspor, Konferans Ligi'ni ilk 8'de bitirme ihtimali en yüksek altıncı takım oldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace yüzde 88 ile ilk 8'de yer alması beklenen takımlar arasında en yüksek oranı aldı. Palace'ı yüzde 87 ile Bundesliga temsilcisi Mainz, yüzde 82 ile Slovenya takımı Celje takip etti.

Konferans Ligi'nde Samsunspor'un lig aşamasını ilk sırada tamamlamasına yüzde 10'luk bir oran verilirken Mainz'in yüzde 26 ihtimalle ilk sırada olacağı tahmin edildi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde kalan maçlarında sırasıyla Breidablik, AEK ve Mainz'la karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmaların ardından lig etabını tamamlayacak.























