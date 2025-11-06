Yeni Şafak
Mourinho'nun kariyerinde görülmemiş düşüş: Benfica, Devler Ligi'nde dipte!

08:346/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Benfica evinde Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu ve 4 maçta 4 yenilgi aldı. Fenerbahçe’den ayrılarak Benfica’nın başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, kariyerinde kabus dolu günler yaşıyor.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Benfica'nın başında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kariyerinin en kötü serilerinden birini yaşıyor.

Portekiz devi Benfica, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladığı maçı da kaybederek gruptaki 4. maçından da puan alamadı ve sıfır puanda kaldı.


Mourinho, takımın başına geçtikten sonra çıktığı arka arkaya 3 Şampiyonlar Ligi mücadelesini de kaybederek futbol kamuoyunu şaşırttı.

Bu ağır mağlubiyet serisi sonrası 'The Special One' lakaplı tecrübeli teknik adam üzerindeki baskı artarken, Portekiz ekibi Devler Ligi'nde grup aşamasından çıkma umutlarını tamamen yitirdi.


BENFİCA - BAYER LEVERKUSEN MAÇ ÖZETİ

Benfica - Bayer Leverkusen maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Jose Mourinho
#Benfica
#Şampiyonlar Ligi
