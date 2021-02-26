Konya'da gol sesi çıkmadı: Kötü zeminde puanlar paylaşıldı

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü, Konyaspor'a konuk oldu. Oldukça kötü bir zeminde oynanan karşılaşmada iki takım da gol atamadı ve mücadele 0-0 sonuçlandı.
Maçtan dakikalar;
4. dakikada Olkowski’nin sağdan uzun kullandığı taç atışında ceza sahasına gelen topu savunma uzaklaştıramadı. Vetrih’in sektirdiği topu Dicko kafayla ağlara yolladı ancak hakem Erkan Özdamar, VAR’dan gelen uyarı sonrasında elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.
18. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında ceza alanında topla buluşan Maxim sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Eray topu ayağıyla çıkardı.
31. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa Jevtovic vurdu ancak top kaleci Günay’ın ellerinde kaldı.
36. dakikada savunma arkasına atılan ara pasla topla buluşan Cikalleshi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
41. dakikada ara pasla ceza alanına giren Dicko şutunu çekti ve fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakemin uyarısıyla gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
45+5. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Morais’in ortasına Diomande ters bir vuruş yaptı, top az farkla yandan dışarı gitti.
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