Konya'da gol sesi çıkmadı: Kötü zeminde puanlar paylaşıldı

Ekonomi

Havada bir şirket daha koronavirüs darbesi yedi: 7,4 milyar avro zarar açıkladı

Koronavirüs salgının en fazla etkilediği sektörlerin başında gelen havayolu ulaşımında getirilen yasaklar ve kısıtlamalarla yolcu sayılarında rekor düşüş yaşayan firmalar peş peşe tarihi zararlar açıklıyor. Son olarak zarar açıklayan şirket British Airways'in de sahibi olan İspanyol International Airlines Group oldu. Şirket 2020 yılında 7,4 milyar avro zarar ettiğini açıkladı.