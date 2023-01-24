Konyaspor-Ankaragücü maçı sonrasında ortalık karıştı

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, teknik direktör İlhan Palut'un ayrılığı hakkında konuştu. Özgökçen, “Galip gelinemediği zamanlar bunu her zaman söylüyorum; başarı futbolculara, başarısızlık bana ait. Taraftar gözünde bakıldığı zaman taraftarın serzenişte bulunması, istifa istemesi gayet doğal. Konya ve Konyaspor olarak bir ve beraber olduğumuz zaman her şeyin, kötü günlerin üstesinden geliriz” dedi.