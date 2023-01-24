Konyaspor-Ankaragücü maçı sonrasında ortalık karıştı

|
Konyaspor-Ankaragücü maçında kargaşa çıktı
Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Konyaspor'un galibiyet hasreti devam etti.
Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılara, taraftarlardan tepki geldi. Ligde oynanılan son 11 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan Konyaspor, Türkiye Kupası'na da veda etti.
Konyaspor-Ankaragücü maçı sonrasında, ev sahibi ekibin protokol tribünü karıştı. Kısa süreli bir arbede yaşanırken, taraftarlar da yönetimi istifaya davet etti.