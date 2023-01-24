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Spor

Konyaspor-Ankaragücü maçı sonrasında ortalık karıştı

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor sahasında Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında ev sahibi ekibin protokol tribününde kargaşa çıkarken, taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:01 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Konyaspor-Ankaragücü maçında kargaşa çıktı

Konyaspor-Ankaragücü maçında kargaşa çıktı

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Konyaspor'un galibiyet hasreti devam etti.


Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılara, taraftarlardan tepki geldi. Ligde oynanılan son 11 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan Konyaspor, Türkiye Kupası'na da veda etti.


Maç sonrasında ortalık karıştı

Konyaspor-Ankaragücü maçı sonrasında, ev sahibi ekibin protokol tribünü karıştı. Kısa süreli bir arbede yaşanırken, taraftarlar da yönetimi istifaya davet etti.




#Konyaspor
#Ankaragücü
#Süper Lig
2 saat önce
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Konyaspor-Ankaragücü maçı sonrasında ortalık karıştı
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