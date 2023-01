Fatih Özgökçen: Taraftarın istifa istemesi gayet doğal

Birlik ve beraberlik mesajı veren başkan Özgökçen, “Galip gelinemediği zamanlar bunu her zaman söylüyorum; başarı futbolculara, başarısızlık bana ait. Taraftar gözünde bakıldığı zaman taraftarın serzenişte bulunması, istifa istemesi gayet doğal. Futbolda oyunun içinde olan bir hadisedir. Futbolcular ile soyunma odasında konuştum, moralli bozuk. Çünkü birçoğu bizlere başarılar sağladı. Konya ve Konyaspor olarak bir ve beraber olduğumuz zaman her şeyin, kötü günlerin üstesinden geliriz. Tam da bu dönemde bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Ne kadar bir ve beraber olursak bu tür hadiselerin üzerinden o kadar kolay geliriz. Taraftarın hep bir sözü var. ‘kravatlılar gider, atkılılar kalır.' Bu son derece doğal ve benim de kabul ettiğim bir söz. Bugün bizler yönetici ve başkan sıfatı ile oturuyorsak taraftara göre kravatlıysak, bu görevimiz bittikten sonra bizler de atkılı olacağız. O zaman bizler de takımımızın her zaman galip gelmesini isteyeceğiz. Belki biz de yeri gelecek yönetim istifa diyeceğiz. Yönetim istifa eder, etmez o ayrı konu da, yönetim istifası sonrası neler olacak bunu da iyi değerlendirmek gerekiyor. Eksik yönlerimizi sezonun başından beri biliyoruz. Bu yönlere maddi gücümüz nispetinde nasıl destekler sağlarız, bunun düşüncesindeyiz. İnşallah kısa sürede yeni arkadaşlarımız da takımımıza katıldığı zaman daha iyi sonuçlar alacağımızı umut ediyorum” diye konuştu.