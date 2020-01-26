Konyaspor-Galatasaray: 0-3

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Falcao, 39. dakikada Emre Akbaba ve 79. dakikada Adem Büyük attı.

Ligde ilk kez 3 maç üst üste kazandı

Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon bir ilki yaşadı. Sahadan 3 puanla ayrılan Fatih Terim’in öğrencileri, ligde ilk kez 3 maç üst üste kazandı. Aslan, Konya karşılaşması öncesindeki Antalyaspor ve Denizlispor müsabakalarından da galip ayrılmıştı. Cimbom ayrıca bu sezon ligdeki deplasman maçlarında en farklı galibiyeti yaşadı.

Emre Akbaba fırtınası sürüyor

Sakatlığının ardından ilk resmi maçına kupada Çaykur Rizespor karşısında çıkan Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba, maçta 1 gol de kaydetmişti. Ligdeki Denizlispor müsabakasında gol atan Emre, Konyaspor karşılaşmasını da boş geçmedi. 27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon forma giydiği 3 resmi maçta da rakip fileleri havalandırmayı başarmış oldu.

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, karşılaşmada gol perdesini açan isim oldu. Falcao, 26. dakikada rakip fileleri havalandırmayı başardı ve bu sezon ligdeki 5. gol sevincini yaşadı. Yıldız futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor. 33 yaşındaki futbolcu ayrıca bu sezon ligde ilk kez deplasmanda gol atarken, üst üste 3 ligde maçında da gol kaydetti.

Galatasaray'da Radamel Falcao, 9. Süper Lig maçında 5. golünü attı. Kolombiyalı yıldızın oyunda kalma süresi ise 576 dakika! pic.twitter.com/89i9e3mP2O — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Ocak 2020

Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına Denizlispor karşısında çıkan devre arası transferlerinden Marcelo Sarrachi, bu maçta asist yapmıştı. Uruguaylı futbolcu ikinci lig karşılaşmasında da asist yaparak iyi performansını sürdürdü.

Falcao ile Saracchi sakatlandı

Galatasaray’da mücadeleye 11 başlayan Falcao ile Saracchi mücadeleyi tamamlayamadı. Falcao, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve 58. dakikada yerini Adem Büyük’e bıraktı. Saracchi, sakatlığının ardından çıkmak zorunda kaldı ve 72. dakikada yerine Şener Özbayraklı girdi.

Galatasaray’da Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük sarı kart sınırında bulunuyordu. Bu futbolculardan Mario Lemina 63. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Lemina, Kayserispor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.











