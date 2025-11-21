Konyaspor'da Antalya maçı hazırlıkları tam gaz devam ediyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk edeceği Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlardan dönen yıldız oyuncular da yer aldı. Anadolu'nun güçlü temsilcisi Konyaspor, Pazar günü oynanacak kritik Akdeniz derbisinden galibiyetle ayrılarak ligdeki üst sıralara tırmanma hedefini koruyor.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, Anadolu futbolunun iki önemli temsilcisini karşı karşıya getirecek. TÜMOSAN Konyaspor, 24 Kasım Pazar günü kendi sahasında ağırlayacağı Antalyaspor maçı için hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların fiziksel ve mental olarak maça hazır olmasını amaçlayan özel bir programla başladı. İdmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerine yer verilirken, ilerleyen dakikalarda oyuncular 8'e 8 dar alan oyunlarıyla hem pas kalitelerini artırdı hem de takım içi uyumu güçlendirdi. Yüksek tempolu turnuva maçı ise antrenmanın son bölümünü oluşturdu.
Milli görevden dönenler takıma katıldı
Konyaspor için sevindirici bir gelişme de milli takımlarda bulunan oyuncuların kafileye geri dönmesi oldu. Arayı fırsat bilerek ülkelerinin formasını giyen Deniz Ertaş, Melih Bostan ve tecrübeli orta saha oyuncusu Enis Bardhi de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Milli görevlerini başarıyla tamamlayan oyuncuların tekrar takıma dahil olması, teknik heyetin elini güçlendirirken, Pazar günkü zorlu Antalya karşılaşması öncesinde kadro derinliğine önemli katkı sağladı. Takımın, uluslararası tecrübesi yüksek bu isimlerle birlikte derbi niteliğindeki maça en güçlü on biriyle çıkması bekleniyor.
Kritik maçın önemi ve puan hedefi
Konyaspor, bu kritik iç saha maçını kazanarak ligdeki puan tablosunda üst sıralara doğru ilerlemek istiyor. Teknik Direktör Atan ve ekibi, özellikle bu tür Anadolu derbisi atmosferi taşıyan karşılaşmalardan alınacak galibiyetlerin, sadece puan cetvelinde değil, aynı zamanda takımın özgüveni ve motivasyonu açısından da hayati önem taşıdığının farkında. Konyasporlu taraftarlar da Pazar günü stadyumu doldurarak takımlarına destek vermeye hazırlanırken, takımın hedefi, Konya'da üç puanı alarak ligdeki iddiasını sürdürmek.