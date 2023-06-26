Koulibaly Al-Hilal'de

Geçtiğimiz günlerde Ruben Neves'i de kadrosuna katan Al Hilal, şimdi de Chelsea'den Koulibaly'i transfer ettiğini açıkladı. Senegalli futbolcu, 3 yıllık anlaşma için toplam 75 milyon Euro maaş alacak.Bonservisle birlikte transfer toplam 100 milyon Euroya mal oldu.