Koulibaly Al-Hilal'de

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro
Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante'den sonra Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde oynayacak ünlü futbolcular arasına bir isim daha eklendi.
Geçtiğimiz günlerde Ruben Neves'i de kadrosuna katan Al Hilal, şimdi de Chelsea'den Koulibaly'i transfer ettiğini açıkladı. Senegalli futbolcu, 3 yıllık anlaşma için toplam 75 milyon Euro maaş alacak.Bonservisle birlikte transfer toplam 100 milyon Euroya mal oldu.
Geride kalan sezonunda 32 maça çıkan Koulibaly, 2 kez gol attı ve 1 kez de asist performansı sergiledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Koulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Koulibaly'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 20 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.