Kritik maçta kazanan çıkmadı: Beşiktaş ve Antalyaspor puanları paylaştı

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 24’üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmadan dakikalar;
9. dakikada Pjanic’in pasında topla buluşan Batshuayi’nin kaleyi karşısına alıp ceza yayı gerisinden yaptığı plase vuruş kaleci Boffin’in müdahalesiyle kornere gitti.
9. dakikada Pjanic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topa iyi yükselen Montero’nun kafa vuruşu üst direkten dışarı gitti.
24. dakikada savunma arkasına atılan topta sol kanattan hareketlenen Luiz Adriano, ceza sahasına girip pasını Ndao’ya aktarmak istedi ancak savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Bünyamin’in pasında Fernando’nun kaleyi cepheden gören pozisyonda gelişine çektiği şutu kaleci Ersin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
49’uncu dakikada Fernando’nun pasıyla savunma Ndao savunma arkasına sarktı. Kaleci Ersin’in açıyı kapattığı anda Ndao vuruşunu yaptı. Ersin gole izin vermedi.
69’uncu dakikada Antalyaspor savunmasının hatası sonrası topu önünde bulan Batshuayi, kaleci Boffin’i önünde görünce aşırtma bir vuruş denedi. Top yandan auta gitti.
75’inci dakikada Josef’in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi, sağ taraftan gelen Oğuzhan’ı gördü. Bu oyuncunun sert şutunda Antalyaspor savunması ayak koydu ve top kornere gitti.
80’inci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rıdvan ortaladı. Batshuayi’nin kafasında kaleci Boffin son anda çeldi. Dönen topta Larin röveşatayı vurdu. Antalyaspor savunması topu çizgiden çıkardı.
88’inci dakikada ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılan Ghezzal, geriden gelen Pjanic’in önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top yan direkten dışarı gitti.
KIRMIZI KART!
- 90+7’nci dakikada kazanılan serbest vuruş sonrasında hakem Abdülkadir Bitigen’in ayağının önüne topu koyan Pjanic, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Süper Lig’de 24. haftanın kapanışında Beşiktaş evinde Antalyaspor’la 0-0 berabere kaldı. pic.twitter.com/Xd34grdBut
Süper Lig’de 24. haftanın kapanışında Beşiktaş evinde Antalyaspor’la 0-0 berabere kaldı. pic.twitter.com/Xd34grdBut— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 6, 2022