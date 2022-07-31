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Kronik sakat olduğu iddia edilen Seferovic şov yapıyor: 2 gol, 2 asist!

Galatasaray'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Haris Seferovic, sarı kırmızılı forma ile dikkat çekmeye devam ediyor. Boşnak asıllı golcü Galatasaray'da çıktığı 3 maçta 2 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kronik sakat olduğu iddia edilen Seferovic şov yapıyor: 2 gol, 2 asist!
Haris Seferovic - Galatasaray

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, Fiorentina ile oynanan hazırlık karşılaşmasında iki asist yaptı ve mücadelenin skoruna etki etti.

Seferovic'in yaptığı asistler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İşte Galatasaray'ın Fiorentina'ya attığı goller ve Seferovic'in yaptığı asistler;
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