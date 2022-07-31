Kronik sakat olduğu iddia edilen Seferovic şov yapıyor: 2 gol, 2 asist!

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Soylu: Amerika terör örgütlerini pişiriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Esenyurt Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dernekleri buluşmasında, "Üçünün desteği de bu topraklar değildir. Amerika pişirmektedir. Avrupa'nın üzerinden de Türkiye'ye bunu göndermektedir. Bu kadar açık ve net. DAEŞ da aynıdır, FETÖ de, PKK da aynıdır." dedi.