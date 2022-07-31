Kronik sakat olduğu iddia edilen Seferovic şov yapıyor: 2 gol, 2 asist!

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, Fiorentina ile oynanan hazırlık karşılaşmasında iki asist yaptı ve mücadelenin skoruna etki etti.
Seferovic'in yaptığı asistler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
İşte Galatasaray'ın Fiorentina'ya attığı goller ve Seferovic'in yaptığı asistler;
Asist 𝐒𝐞𝐟𝐞𝐫𝐨𝐯𝐢𝐜, Gol 𝐊𝐞𝐫𝐞𝐦 🔥
🪄🦁pic.twitter.com/IDbXNqmVrh
Asist 𝐒𝐞𝐟𝐞𝐫𝐨𝐯𝐢𝐜, Gol 𝐊𝐞𝐫𝐞𝐦 🔥
Emre Akbaba’nın golüyle farkı ikiye çıkarıyoruz 💪pic.twitter.com/XofLDES37w
Emre Akbaba’nın golüyle farkı ikiye çıkarıyoruz 💪pic.twitter.com/XofLDES37w— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 31, 2022