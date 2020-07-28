Kulüpler Birliği'nden açıklama: Küme düşme kaldırılsın

Kulüpler Birliği Vakfı olağan toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe kurallarının sağlıklı şekilde uygulanabilmesi açısından Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de yapılan toplantıda; yabancı kuralı, yayıncı kuruluşun ödemesi, küme düşme konusu, yeni sezonda lig ve kupa planlaması ile harcama limitleri masaya yatırıldı.

"Kulüpler küme düşürülmesin istiyor"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, toplantının ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. Sepil'in basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

"Pandemi sürecinde 7 kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle düşen 3 takım, tekrar konuyu gündeme getirdiler. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüşte. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız."

"Tavsiye kararını federasyona ileteceğiz"

"Kulüplere bir kayıp olmadan ileride 20 takımlı bir ligin oynanabileceği bir sistem kurup, pandemiden ekonomik sorun gören takımların da görmemesinin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Benzerleri Avrupa'da var. Tavsiye kararını federasyona ileteceğiz."

'21 takımlı Süper Lig' tartışması: Altyapıdaki futbolculara gün doğabilir Kulüpler Birliği Vakfı bugün kritik bir gündemle toplandı. Süper Lig başkanlarının katıldığı toplantının gündem maddelerinden biri de pandemi nedeniyle bu sezonluk küme düşmenin kaldırılması oldu. Toplantıdan nasıl bir tavsiye kararının çıkacağı merak konusu.Yedi kulüp talepte bulunduSüper Lig'de 7 kulüp, pandemi döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'na küme düşmesinin kaldırılması yönünde talepte bulunmuştu. Federasyon ise kulüplerin bu isteğini reddetmişti.Çebi: Küme düşme kaldırılsınBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün yaptığı çıkışla küme düşme konusunu yeniden gündeme getirdi. Çebi, "Bu pandemi döneminde küme düşmeyi kaldıralım. Çok değerli şehir kulüplerimiz küme düştü. Alttan da 3 takım geliyor. Varsın 3 takım fazla olsun" ifadelerini kullandı.Video: Bu sezon küme düşme kaldırılsın21 takımlı lig nasıl olacak?Küme düşmenin kaldırılması durumunda Kayserispor, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor ligde kalacak ve 2020-21 sezonunda alt ligden gelen 3 kulüple birlikte 21 takım mücadele edecek.42 hafta oynanacakSüper Lig, 1994-95 sezonundan bu yana 18 takımla ve 34 hafta üzerinden oynanıyor. 21 takımlı lige geçilmesi durumunda ise toplam 42 hafta maç oynanacak ve her hafta bir takım bay (dinlenecek) geçecek."Bir sezon sonra 4 takım düşürülebilir"Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, lig oynandığı dönemde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene ligden düşme olmamalı, 1. Lig'den Süper Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e üçer takım çıkmalı. Ligler 21 takım oynanmalı bir sene sonra düşen takım 4 olur ona göre bu denge bir şekilde sağlanır, eğer 18 oynanmak isteniyorsa ki 20 ve 21 de oynanabilir" demişti.Süper Lig için '21 takım' önerisiAltyapıdaki futbolculara gün doğabilir21 takımlı Süper Lig senaryosunun gerçekleşmesi, daha sık maç oynanması anlamına geliyor. Bu da takımların geniş kadro ihtiyacını artıracak. 5 oyuncu değiştirme hakkının da olduğu düşünüldüğünde takımların altyapıdaki oyunculara ihtiyacı artacak ve genç oyuncular daha fazla süre alabilecek.Yeni yabancı kuralı altyapıdan futbolcu oynatılmasını zorunlu kılıyorTürkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren yabancı sınırının değiştiğini açıklamıştı. 2020-2021 sezonunda takımlar, kadroda 14 yabancı ve sahada en fazla 8 yabancı bulundurabilecek. Ayrıca yeni yabancı kuralıyla altyapıdan futbolcu oynatılması da mecburi hale getirilecek.Yeni kuralda 2020/21 sezonunda 21 kişilik maç kadrosunda altyapıdan yetişmiş bir oyuncu, 2021/22 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş bir oyuncu ve 2022/23 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş iki oyuncu bulundurulması zorunlu olacak.

"Kulüplerin içinde olmadığı bir pazarlığı doğru bulmadık"

"TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde Digitürk ile bir rakamda anlaştıklarını söyledi. Kulüplerin içinde olmadığı bir pazarlığı doğru bulmadık. Yapılacak görüşmelerin tamamında biz de olmak istiyoruz."

"Yabancı kuralının ertelenmesini önereceğiz"

"Yabancı sınırlaması önümüzdeki sezon uygulanmamalı. Bu kuralı, yeni sezonda uygulamanın Türk futboluna hiçbir katkısı yok. Bunu TFF'ye hatırlatıyoruz. Yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesini önereceğiz."

"TFF'nin harcama limitleri, kulüplerin ihtiyacını karşılamıyor. 2020-21'de çok kulüp sıkıntıya girecek. Bu uygulama, dünyada hiçbir uygulamaya benzemiyor ve örneği yok. Tüm kulüpler olarak TFF'ye endişelerimizi ileteceğiz."

"Rezerv lig için federasyondan dönüş olmadı"

"Nasıl daha fazla Türk oyuncu hazırlarız diye düşünüyoruz ama onları maalesef oynatamıyoruz. Süper Lig kulüplerindeki arkadaşlara oynama imkanı vermemiz lazım. Rezerv lig için ne kadar görüşme yaptıysak, şu ana kadar federasyondan dönüş olmadı."







