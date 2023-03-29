Kuntz:Skordan memnun değilim

Sıcağı sıcağına farkı özetlemek istersek, topla oynadığımız ilk temas. Bizim burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.

Galler kesinlikle bu grupta en çok yarışmaya zorlayacak rakibimiz. O maçı kazanmamız gerekiyor ki hedefimize ulaşabilelim.