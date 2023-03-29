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Spor

Kuntz:Skordan memnun değilim

A Milli takımızın evinde Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Stefan Kuntz yayıncı kuruluşa konuştu. Kuntz, ''Skordan memnun değilim'' dedi.

00:41 . 29/03/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Stefan Kuntz

Stefan Kuntz

A Milli takımızın evinde Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Stefan Kuntz yayıncı kuruluşa konuştu.

Kuntz'un açıklamaları şöyle:

''Skordan memnun değilim''

İlk etapta skordan memnun değilim. İlk devrede takımımız taktiksel beklentileri kesinlikle iyi uyguladı. İlk devre bariz 3-4 gol pozisyonuna girdik. Ayakları iyi olan Hırvat oyuncularına yaptığımız baskılar sonucunda 7-8 hataya zorladık.

''Gelişmemiz gerek''

Sıcağı sıcağına farkı özetlemek istersek, topla oynadığımız ilk temas. Bizim burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.

''Rakibimiz Galler''

Galler kesinlikle bu grupta en çok yarışmaya zorlayacak rakibimiz. O maçı kazanmamız gerekiyor ki hedefimize ulaşabilelim.



#Stefan Kuntz
#A Milli Takım
#Hırvatistan
40 minutes ago
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