Kuntz:Skordan memnun değilim

Stefan Kuntz
A Milli takımızın evinde Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Stefan Kuntz yayıncı kuruluşa konuştu.
Kuntz'un açıklamaları şöyle:
''Skordan memnun değilim''
İlk etapta skordan memnun değilim. İlk devrede takımımız taktiksel beklentileri kesinlikle iyi uyguladı. İlk devre bariz 3-4 gol pozisyonuna girdik. Ayakları iyi olan Hırvat oyuncularına yaptığımız baskılar sonucunda 7-8 hataya zorladık.
''Gelişmemiz gerek''
Sıcağı sıcağına farkı özetlemek istersek, topla oynadığımız ilk temas. Bizim burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.
''Rakibimiz Galler''
Galler kesinlikle bu grupta en çok yarışmaya zorlayacak rakibimiz. O maçı kazanmamız gerekiyor ki hedefimize ulaşabilelim.