|
Spor

Kupa koleksiyoncusu Muslera

Galatasaray’ın 36 yaşındaki kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 6. Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

23:40 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Muslera, şampiyonluk coşkusunu Icardi ve Torreira ile birlikte yaşadı.

Muslera, şampiyonluk coşkusunu Icardi ve Torreira ile birlikte yaşadı.

Süper Lig 2022-2023 sezonunda ipi göğüsleyen Galatasaray’da takım kaptanı Fernando Muslera, şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi.


Sarı-kırmızılılara 2011 yılının yaz transfer döneminde katılan Uruguaylı kaleci, bu sezonla birlikte toplamda Süper Lig’de 6. şampiyonluğuna ulaştı.


Galatasaray ile 12. sezonunu geçiren 36 yaşındaki kaleci, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 ve 2022-2023 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.


Muslera, sarı-kırmızılı formayla toplamda 15 kupa kazandı.






#Galatasaray
#Muslera
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ortaöğretim Başarı Puanı'nı (OBP) hesaplamak