Kupa koleksiyoncusu Muslera

Muslera, şampiyonluk coşkusunu Icardi ve Torreira ile birlikte yaşadı.
Süper Lig 2022-2023 sezonunda ipi göğüsleyen Galatasaray’da takım kaptanı Fernando Muslera, şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi.
Sarı-kırmızılılara 2011 yılının yaz transfer döneminde katılan Uruguaylı kaleci, bu sezonla birlikte toplamda Süper Lig’de 6. şampiyonluğuna ulaştı.
Galatasaray ile 12. sezonunu geçiren 36 yaşındaki kaleci, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 ve 2022-2023 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.
Muslera, sarı-kırmızılı formayla toplamda 15 kupa kazandı.