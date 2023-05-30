Kupa koleksiyoncusu Muslera

Galatasaray, Süper Lig 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. 23. kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, 5 yıldız hedefine de bir adım daha yaklaştı. Lig tarihinin en başarılı takımı olan Galatasaray'ın şampiyonluklarını gelin birlikte hatırlayalım...