Kupada 2. tur kurası çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kurası çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Bu turda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 ekip olmak üzere toplam 50 takım yer aldı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 10-12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası statüsü gereği müsabakalar, seri başı takımların ev sahipliğinde yapılacak.