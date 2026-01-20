Yeni Şafak
Kupada 3. hafta maçlarının programı belli odu

12:1620/01/2026, Salı
IHA
Türkiye Kupası
Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 3. hafta maçlarına ilişkin program açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 3. hafta maçlarına ilişkin program duyuruldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması 3. hafta fikstürü şöyle:


3 Şubat Salı

13.00 Iğdır FK - Antalyaspor

15.30 Samsunspor - Bodrum FK

18.00 Çaykur Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı

20.30 Trabzonspor - Fethiyespor


4 Şubat Çarşamba

13.00 Boluspor - Corendon Alanyaspor

15.30 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir

18.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor

20.30 Galatasaray - İstanbulspor


5 Şubat Perşembe

13.00 Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK

15.30 Konyaspor - Aliağa

18.00 Kocaelispor - Beşiktaş

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK




#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Galatasaray
