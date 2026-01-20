Kupada 3. hafta maçlarının programı belli odu

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 3. hafta maçlarına ilişkin program açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 3. hafta maçlarına ilişkin program duyuruldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması 3. hafta fikstürü şöyle:
13.00 Iğdır FK - Antalyaspor
15.30 Samsunspor - Bodrum FK
18.00 Çaykur Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı
20.30 Trabzonspor - Fethiyespor
13.00 Boluspor - Corendon Alanyaspor
15.30 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir
18.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor
20.30 Galatasaray - İstanbulspor
13.00 Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK
15.30 Konyaspor - Aliağa
18.00 Kocaelispor - Beşiktaş
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK