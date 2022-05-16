Kylian Mbappe Real Madrid'e transfer oluyor: Rekor ücret

Fransa Ligue 1 ekibi PSG ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olmak için gün sayıyor. Fransız ekibinin, Monaco'dan 145 milyon euro karşılığında transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu, sözleşmesi sona erdiği için bedelsiz bir şekilde transfer olacak.

Rekor: İmza parası 100 milyon euro

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Dimarzio'nun haberine göre; Real Madrid, PSG ile sözleşmesi sona eren Mbappe ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Real Madrid, Fransız oyuncuya vergiler hariç yıllık 25 milyon euro ödeyecek. Aynı zamanda, imza parası olarak da 100 milyon euro ödenecek.

Bu sezon PSG ile 45 maça çıkan Kylian Mbappe, 36 gol ve 26 asistle oynadı.