LA LİGA

La Liga'da 46 yıl sonra bir ilk: Granada lider oldu

Kadrosunda Soldado ve İsmail Köybaşı'nın olduğu Granada, bu sezon çıktığı La Liga'da 46 yıl aradan sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.

Haber Merkezi AA
Granada'lı futbolcular, galibiyetin sevincini taraftarlarıyla birlikte yaşadı.

Granada'lı futbolcular, galibiyetin sevincini taraftarlarıyla birlikte yaşadı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 10. hafta sonunda Granada, 46 yıl sonra lider oldu.

Granada, sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 1-0 yendi. Granada'nın kadrosunda yer alan İsmail Köybaşı, Real Betis maçında yedek bekledi.

La Liga'ya iki yıl aradan sonra bu sezon çıkan Granada, geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

İsmail Köybaşı, Granada formasıyla henüz resmi bir maça çıkamadı.
İsmail Köybaşı, Granada formasıyla henüz resmi bir maça çıkamadı.

La Liga'da en az bütçeye sahip kulüpler arasında

Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık tarihine ertelenmesiyle, 20 puanla haftayı lider kapatan Granada'yı 19 puanlı takımlardan Barcelona, Real Sociedad, Atletico Madrid ve Sevilla izledi.

Endülüs bölgesinin takımı olan Granada, La Liga'da en az bütçeye sahip kulüpler arasında yer alıyor.


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