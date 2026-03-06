Yeni Şafak
La Liga'da 'retro' haftası yapılacak

17:496/03/2026, Cuma
AA
Real Madrid ve Barcelona'nın 90'lardaki formalarından
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, 31. hafta maçlarında takımların kendi tarihlerinde yer alan ikonik (retro) formaları giyeceğini duyurdu.

La Liga'dan yapılan açıklamada, 10–13 Nisan’da oynanacak ligin 31'inci hafta maçlarında ve İspanya 2. Futbol Ligi'nin (La Liga 2) 35'inci hafta maçlarında takımların sahaya tarihlerindeki ikonik formalarla çıkacakları belirtildi.


Açıklamada ayrıca, formaların 19 Mart Perşembe günü tanıtılacağı, hakemlerin de İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Hakem Teknik Komitesi tarafından özel olarak tasarlanan formalarla sahaya çıkacağı belirtildi.





