A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası formaları sızdırıldı

14:526/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etmek için play-off maçları oynayacak olan A Milli Takım'ın, turnuvaya katılması durumunda giyeceği formaları gün yüzüne çıktı.

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Milliler rakibini elerse, Kosova-Slovakya eşleşmesinin galibi ile final maçı oynayacak.

Türkiye, 2002'den sonra ilk kez Dünya Kupası organizasyonuna katılmak için mücadele ediyor. Ay-yıldızlı ekip turnuvada boy gösterebilirse, giyeceği formaların tasarımları sızdı.

Opaleak'te yer alan görsellere göre A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası formaları...


A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası formaları... 

