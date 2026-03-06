A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası formaları sızdırıldı

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etmek için play-off maçları oynayacak olan A Milli Takım'ın, turnuvaya katılması durumunda giyeceği formaları gün yüzüne çıktı.
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Milliler rakibini elerse, Kosova-Slovakya eşleşmesinin galibi ile final maçı oynayacak.
Türkiye, 2002'den sonra ilk kez Dünya Kupası organizasyonuna katılmak için mücadele ediyor. Ay-yıldızlı ekip turnuvada boy gösterebilirse, giyeceği formaların tasarımları sızdı.
Opaleak'te yer alan görsellere göre A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası formaları...
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası formaları...