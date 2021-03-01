Leicester City evinde Arsenal’e mağlup oldu (ÖZET)

Premier Lig’in 26. haftasında Leicester City ile Arsenal, King Power Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 7. dakikada Youri Tielemans’ın golü ile 1-0 öne geçti. Konuk takım 39. dakikada David Luiz’in golüyle eşitliği yakaladı.
Arsenal deplasmanda kazandı
Arsenal, ilk yarının uzatma dakikalarında Alexandre Lacazette’nin penaltıdan bulduğu golle devreyi 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Londra temsilcisi, Nicolas Pepe’nin 52. dakikada attığı golle skoru 3-1’e getirdi. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Arsenal sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Leicester City 49 puanda kalırken, Arsenal ise puanını 37’ye çıkardı.
- Bizim Çocuklar sahada
- Leicester City’de milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giyerken, Cengiz Ünder ise yedek başladığı karşılaşmada 51. dakikada Harvey Barnes’ın yerine oyuna girdi.
Leicester City-Arsenal maçının özeti
✅ Three goals
✅ Three scorers
✅ Three points#LEIARS | Match highlights 📺 pic.twitter.com/gONcO7CTQD
✅ Three goals