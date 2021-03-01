Leicester City evinde Arsenal’e mağlup oldu (ÖZET)

Spor

Mustafa Muhammed durdurulamıyor

Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Mısırlı forvet, Galatasaray formasıyla süre aldığı dakika, gol oranına göre her 80 dakikada bir gol attı. Mustafa Muhammed, Süper Lig’de rakip kaleye attığı 8 şuttan 5’ini gole çevirirken performansıyla da göz doldurdu.