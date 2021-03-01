Spor Liverpool 4 maç sonra Sheffield United deplasmanında kazandı (ÖZET)
FUTBOL FUTBOL

Sheffield United-Liverpool maç özeti izle: Premier Lig maç özeti izle

Liverpool 4 maç sonra Sheffield United deplasmanında kazandı (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından İngiliz ekibi, ligde 4 maç sonra galibiyet yüzü gördü. Sheffield United-Liverpool maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Liverpoollu futbolcuların gol sevinçleri
Liverpoollu futbolcuların gol sevinçleri

Lig sonuncusu Sheffield United, arka arkaya yaşadığı mağlubiyetlerle 6. sıraya kadar gerileyen son şampiyon Liverpool'u ağırladı.

4 maçlık seri sona erdi

Jones'un 48 ve Bryan'ın (kendi kalesine) 64. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Liverpool, ligdeki 4 maçlık yenilgi serisini noktaladı.

Liverpool'da oynayan milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Liverpool, puanını 43'e çıkardı.

Milan, Roma'yı deplasmanda 2-1 yendi (ÖZET)
SPOR
Milan, Roma'yı deplasmanda 2-1 yendi (ÖZET)

Sheffield United-Liverpool maç özeti izle



Abone Ol Google News
Ehliyeti yokmuş!

Ehliyeti yokmuş!

​10 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı.
Beni özlemediniz mi?

Beni özlemediniz mi?

​Eski ABD Başkanı Donald Trump yeniden sahnede.
Esnafıngözü kabinede

Esnafın
gözü kabinede

İl bazlı normalleşme adımları görüşülecek.
Engel tanımıyoruz

Engel tanımıyoruz

​Aşılama işlemleri tüm zorluklara rağmen hız kesmeden devam ediyor.
CHP'nin hedefi <br>Türkiye'yi aşısız bırakmak

CHP'nin hedefi
Türkiye'yi aşısız bırakmak

​Avantajımızı riske atabilecek kara propagandalar yürütülüyor.

​Ahmet Ağaoğlu, mücadelenin hakemine yüklendi.

Yeni Şafak bölgede

Yeni Şafak bölgede

Geri alınan ​Karabağ'da işgalin izleri siliniyor.

Kripto para sessizliği

Kripto para sessizliği

​Binlerce kişi mağdur olduğu halde ilgili kurumlar suskun.

Normalleşme hazırlıkları

Normalleşme hazırlıkları

Uzmanlara göre 'düşük risk' için bir ay ertelenmeli.
ABD kaosu geri döndü

ABD kaosu geri döndü

​Biden'ın dilinden düşürmediği slogan, bu şekilde gerçek oldu.
Türkiye'den geldin cezası

Türkiye'den geldin cezası

Ünlü gazeteci Cemal el-Cemal, Kahire'ye iner inmez tutuklandı.
Nahda sokakta

Nahda sokakta

​Tunus Cumhurbaşkanı ile Başbakanı arasındaki kriz sürüyor.
Pelkas F.Bahçe'yi zirvede tuttu

Pelkas F.Bahçe'yi zirvede tuttu

​Fenerbahçe, yıldız futbolcusunun golüyle sahadan galip ayrıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.