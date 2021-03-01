Liverpool 4 maç sonra Sheffield United deplasmanında kazandı (ÖZET)

Lig sonuncusu Sheffield United, arka arkaya yaşadığı mağlubiyetlerle 6. sıraya kadar gerileyen son şampiyon Liverpool'u ağırladı.
4 maçlık seri sona erdi
Jones'un 48 ve Bryan'ın (kendi kalesine) 64. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Liverpool, ligdeki 4 maçlık yenilgi serisini noktaladı.
Liverpool'da oynayan milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Liverpool, puanını 43'e çıkardı.
Sheffield United-Liverpool maç özeti izle
Two goals, three points 👊
All the best bits from the Reds' 2-0 win at @SheffieldUnited ⚽️ pic.twitter.com/KoDtQMATSb
Two goals, three points 👊