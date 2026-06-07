Leroy Sane attı: Almanya ABD karşısında kazandı | İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı ile D Grubu'nda yer alan ev sahibi ülkelerden ABD, turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. ABD'nin Chicago eyaletinde oynanan maçta Almanya, 2. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçerken ABD, 37. dakikada Antonee Robinson'un golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı.