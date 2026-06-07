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Leroy Sane attı: Almanya ABD karşısında kazandı | İZLE

Leroy Sane attı: Almanya ABD karşısında kazandı | İZLE

09:207/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
AA
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Leroy Sane takımının ikinci golünü kaydetti.
Leroy Sane takımının ikinci golünü kaydetti.

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına az bir zaman kala Almanya, ABD ile hazırlık maçına çıktı. Panzerler mücadeleyi 2-1 kazanırken Almanya'ya galibiyet getiren golü Galatasaraylı Leroy Sane kaydetti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı ile D Grubu'nda yer alan ev sahibi ülkelerden ABD, turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. ABD'nin Chicago eyaletinde oynanan maçta Almanya, 2. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçerken ABD, 37. dakikada Antonee Robinson'un golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı.

Almanya, 57. dakikada Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane'nin golüyle tekrar öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca ABD, Dünya Kupası öncesinde yaptığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrılmış oldu.

Organizasyona ev sahipliği yapan ülkelerden ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki Türkiye, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.



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