L'Etape Türkiye by Tour de France İstanbul'da gerçekleştirildi

Tour de France’ın amatör bisiklet yarışı serisi L'Etape Türkiye'de bisikletçiler, startın ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtikten sonra tekrar köprüden dönerek Polonezköy, Riva, Kılıçlı ve Paşamandıra güzergahlarının ardından Beykoz Spor Ormanı'nda yarışı tamamladı.

Genel klasman lideri olarak sarı mayoyu Gökhan Uzuntaş, en hızlı sprinter sporcuya verilen yeşil mayoyu Şevket Özer, en iyi tırmanışçılara verilen kırmızı puantiyeli mayoyu ise Anton Hrabovskyi giydi.