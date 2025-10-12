Yeni Şafak
L'Etape Türkiye by Tour de France İstanbul'da gerçekleştirildi

17:1212/10/2025, Pazar
AA
Beykoz Spor Ormanı'nda yarış tamamlandı.
Beykoz Spor Ormanı'nda yarış tamamlandı.

L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı sona erdi. Beykoz Spor Ormanı'ndan başlayan yarışlar 105 kilometrelik uzun parkur ve 52 kilometrelik kısa parkur kategorilerinde gerçekleştirildi.

Tour de France’ın amatör bisiklet yarışı serisi L'Etape Türkiye'de bisikletçiler, startın ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtikten sonra tekrar köprüden dönerek Polonezköy, Riva, Kılıçlı ve Paşamandıra güzergahlarının ardından Beykoz Spor Ormanı'nda yarışı tamamladı.


Genel klasman lideri olarak sarı mayoyu Gökhan Uzuntaş, en hızlı sprinter sporcuya verilen yeşil mayoyu Şevket Özer, en iyi tırmanışçılara verilen kırmızı puantiyeli mayoyu ise Anton Hrabovskyi giydi.


Kadınlar kategorisinde ise sarı ve yeşil mayoların sahibi Gökçe Demirsoy olurken, kırmızı puantiyeli formayı Şeniz Pamuk aldı.


L'Etape Türkiye by Tour de France'da alınan sonuçlar şöyle:


Uzun Parkur Erkekler:

1- Gökhan Uzuntaş: 02:56:58


2- Anton Hrabovskyi: 02:57:11


3- Turgay Germen: 02:57:38


Uzun Parkur Kadınlar:

1- Gökçe Demirsoy: 03:14:34


2- Vicky Walsaw: 03:14:45


3- Aylin Yüce: 03:23:04


Kısa Parkur Erkekler

1- Murat Uslu: 01:23:21


2- Kamer Kanber: 01:23:21


3- Tuğrul Atakan Demirtaş: 01:23:23


Kısa Parkur Kadınlar

1- Sevcan Alper Özcan: 01:35:25


2- Buket Demirci: 01:39:02


3- Olena Maksymenko: 01:42:05

#Bisiklet
#İstanbul
#L'Etape Türkiye by Tour de France
