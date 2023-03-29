|
Reklam
Reklam
Spor

Levent Mercan: "Milli Takım benim hayalim"

Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan, açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki futbolcu, "Milli takım benim hayalim. Gitmek isterim tabi ki. Bu sefer olmadı, inşallah bir dahaki sefer olur” dedi. Levent'in açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:05 . 29/03/2023 Çarşamba
DHA
Levent Mercan bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 22 maçta 2 gol attı.

Levent Mercan bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 22 maçta 2 gol attı.

Süper Lig’in 27. haftasında İstanbulspor deplasmanına konuk olacak olan Fatih Karagümrük’te Levent Mercan, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bireysel performansı ve teknik direktör Pirlo’nun kendisine yaptığı olumlu değerlendirmeler hakkında da konuşan genç futbolcu, “Hocama yorumları için teşekkür ediyorum. Ben devam edeceğim en iyi katkıyı nasıl vereceğim konusunda. Bu şekilde inşallah devam ederim. Bu şekilde devam ederse çok daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

"Hayalim milli takım"

A Milli Takım hakkındaki görüşleri sorulan Mercan, “Milli takım benim hayalim. Gitmek isterim tabi ki. Bu sefer olmadı, inşallah bir dahaki sefer olur. Maçlarla ilgili ise ilk maç çok iyi değildi bence, ikinci maç ise kaybettik ama bence daha iyiydi. Turu da geçeriz inşallah” yorumunda bulundu. Teknik direktör Pirlo hakkında ise Levent Mercan, “Onunla çalışmak büyük bir duygu” açıklamasında bulundu.

"Sol bekte daha rahatım"

Sol bekte görev almasıyla ilgili ise genç futbolcu, “Evet bundan sonra sol bek olarak beni göreceksiniz. Takıma daha çok katkı veriyorum, kendimi daha rahat görüyorum ve iyi performans çıkarıyorum. İnşallah bu şekilde devam edebilirim” dedi.




#Fatih Karagümrük
#Levent Mercan
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.