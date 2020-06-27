SERİE A

​Lider Juventus doludizgin: Lecce'yi farklı geçtiler

Lider Juventus doludizgin: Lecce'yi farklı geçtiler

Serie A'nın 28. haftasında lider Juventus, ateş hattında yer alan Lecce'yi konuk etti. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları mücadeleyi 4-0 kazandı. Şampiyonluğun en güçlü adayı konumundaki Juventus, bu sonuçla en yakın takipçisi Lazio ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7’ye çıkardı

Haber Merkezi AA
Ronaldo'nun maç içerisindeki gol denemesi.

Ronaldo'nun maç içerisindeki gol denemesi.

Fotoğraf: MASSIMO PINCA

Torino'daki Allianz Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Konuk ekipte Fabio Lucioni 32. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın ikinci yarısına baskılı başlayan Juventus aradığı golü, 53. dakikada Arjantinli forveti Paulo Dybala ile buldu: 1-0.

Siyah-beyazlı takım, 62. dakikada Portekizli Cristiano Ronaldo’nun penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Ev sahibi Juventus’ta 83. dakikada sahneye çıkan bir diğer Arjantinli golcü Gonzalo Higuain ile farkı 3'e yükseltti: 3-0.

Bu golden iki dakika sonra Hollandalı stoper Matthijs De Ligt, maçın skorunu belirleyen gole imzasını koydu: 4-0.

Juve adım adım şampiyonluğa

Juventus, konuk ettiği Lecce'yi 4-0 yenerek puanını 69'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bu sonuçlar Juventus, pandemi sonrası tekrar başlayan ligde üst üste ikinci zaferini elde etti. Ligde kalma mücadelesi veren Lecce ise pandemi sonrasındaki dönemde çıktığı ikinci maçından da 4 gollü mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 25 puanla 18. sırada yer alıyor.


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