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Spor Lider takımda hoca ile yollar ayrıldı
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Lider takımda hoca ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda bulunan Sakaryaspor'da teknik direktör Ercümend Coşkundere dönemi sona erdi.

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Haber Merkezi AA
Lider takımda hoca ile yollar ayrıldı
Ercümend Coşkundere

Sakaryaspor'da teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollar ayrıldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Ercümend Coşkundere ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

  • Sakaryaspor, Coşkundere ile ligde çıktığı 31 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 68 puanla grupta lider durumda bulunuyor.

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