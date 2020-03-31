Lig iptal edilirse şampiyonluktan olacaklar

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada hemen hemen bütün spor müsabakaları ertelenirken, liglerin iptal edilebileceği seçeneği ise 3. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor Kulübü'nde büyük bir korkuya neden oldu.





TFF 3. Lig 3. Grup’ta bitime 6 hafta kala en yakın rakibi Somaspor’un 19 puan önünde matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden Bursa ekibi, liglerin iptal edilmesi halinde kupadan olmak istemiyor.

"Avrupa’da bizim durumuzda olan bir takım yok"

Konuyla ilgili Akşam'a konuşan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Avrupa’da bizim durumuzda olan bir takım yok. Türkiye liglerinde en erken şampiyon olan takım olduk. Önceliğimiz sağlık. Bir an önce ülkemiz bu virüsten kurtulur inşallah. TFF ve Kulüpler Birliği ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çarşamba günü TFF ile Bakanlığın bir toplantısı var. Onu bekliyoruz. Bir iptal kararı alınırsa hukuki olarak bir hamle yapacağız. Ortada kazanılmış bir hak var" dedi.

"Umarım hevesimiz kursağımızda kalmaz"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, "Sporcuya ve tesisleşmeye önem veren bir belediyeyiz. Sadece futbolda değil, sporun her dalında iddialıyız. Karacabey Belediyespor’u 2014 yılında amatör ligden alarak bu sürece getirdik. Çok ciddi yatırımlar yaptık. Başkanımız, hocamız ve futbolcularımızla birlikte disiplinli bir çalışma içindeyiz. Bunun meyvesini de bu sene şampiyon olarak aldık. Ortada bir emek var. Çok büyük bir başarı var. Aksi bir kararın çıkacağını düşünmüyorum. Hevesimizin kursağımızda kalacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.