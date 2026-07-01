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Ligden çekilme kararı aldılar: Türkiye’nin köklü kulübü herkesi şoke etti

Ligden çekilme kararı aldılar: Türkiye’nin köklü kulübü herkesi şoke etti

10:551/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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Altınordu 2. Lig'den çekilme kararı aldı
Altınordu 2. Lig'den çekilme kararı aldı

Türk futbolunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Altınordu FK, yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele etmeme kararı aldığını duyurdu.

Altınordu FK, yaptığı resmi açıklamayla 2026-2027 sezonunda TFF 2. Lig'e katılmama kararı aldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Altınordu FK olarak bu sezon TFF 2. Lig'e katılmama kararı almış bulunuyoruz.

Altınordu Spor Kulübü'nden futbol şubesi haklarını devraldığımız 2012 yılından bugüne dek geçen 14 yıllık süreçte, Altınordu Arması'nı ismine yakışır bir şekilde temsil etmeye çalıştık.

Türk futbolunda "yetiştiricilik" kulvarında önemli bir farkındalık yarattık.

Ancak artık yorulduk.

Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altınordu Spor Kulübü yönetimi ile birlikte, tam 1 yıl boyunca Altınordu Arması'nı layıkıyla taşıyacak yatırımcı aradık.

Maalesef bulamadık!..

"Bu Toprakların Çocukları"na sözümüz var. Elimiz ayağımız tuttuğu ve aklımız yettiği sürece onlarla beraber olacağız.

Türk futbolunun tabanında yapılacak çok iş var. Edirne'den Van'a kadar çocuk futbolunun sağlıklı gelişimi için uğraş vereceğiz.

Asıl amacımız olan "Genç Futbolcu Yetiştiriciliği - 7/15 Yaş Çocuk Futbolu" faaliyetimize yoğunlaşacağımızı futbol kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."



#altınordu fk
#futbol akademisi
#altınordu spor kulübü
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