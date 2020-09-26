Lille Nantes maç özeti ve golleri: Burak Yılmaz'ın Lille'deki ilk golün izle
Burak Yılmaz ilk golünü attı, Lille kazandı (ÖZET)
Lille, sahasında konuk ettiği Nantes'ı 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Burak Yılmaz, takımının ikinci golüne imzasını attı. Lille-Nantes maç özetine ve Burak Yılmaz'ın yeni takımıyla attığı ilk gole haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziAA
Fransa Birinci Ligi (Ligue 1)'in 5. haftasının açılış maçında Lille, evinde Nantes'ı ağırladı.
İlk golde Zeki Çelik'in payı büyük
Ev sahibi ekip, 43. dakikada Zeki Çelik'in çevirdiği topta Pallois'nin kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Burak Yılmaz penaltıdan attı
İlk 4 maçında skor üretemeyen Burak Yılmaz, 87. kendi kazandığı penaltıda topu ağlara gönderdi ve Lille formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu maçın son dakikalarında yerini bir diğer A Milli oyuncu Yusuf Yazıcı’ya bıraktı
Sahadan 2-0 galip ayrılan Lille, puanını 11'e çıkardı.
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