LİGUE 1

Lille Nantes maç özeti ve golleri: Burak Yılmaz'ın Lille'deki ilk golün izle

Burak Yılmaz ilk golünü attı, Lille kazandı (ÖZET)

Lille, sahasında konuk ettiği Nantes'ı 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Burak Yılmaz, takımının ikinci golüne imzasını attı. Lille-Nantes maç özetine ve Burak Yılmaz'ın yeni takımıyla attığı ilk gole haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Burak Yılmaz sezon başında Lille'e transfer oldu.

Burak Yılmaz sezon başında Lille'e transfer oldu.

Fransa Birinci Ligi (Ligue 1)'in 5. haftasının açılış maçında Lille, evinde Nantes'ı ağırladı.

İlk golde Zeki Çelik'in payı büyük

Ev sahibi ekip, 43. dakikada Zeki Çelik'in çevirdiği topta Pallois'nin kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Lille'li futbolcular attığı golden sonra Burak Yılmaz'ı tebrik etti.
Lille'li futbolcular attığı golden sonra Burak Yılmaz'ı tebrik etti.

Burak Yılmaz penaltıdan attı

İlk 4 maçında skor üretemeyen Burak Yılmaz, 87. kendi kazandığı penaltıda topu ağlara gönderdi ve Lille formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu maçın son dakikalarında yerini bir diğer A Milli oyuncu Yusuf Yazıcı’ya bıraktı

Sahadan 2-0 galip ayrılan Lille, puanını 11'e çıkardı.

Lille-Nantes maç özeti ve gollerini izlemek için tıklayın.

Burak Yılmaz ofsayt istatistiğiyle eleştirilerin hedefi oldu
Burak Yılmaz ofsayt istatistiğiyle eleştirilerin hedefi oldu

Ligue 1'in 4. haftasında Lille deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya geldi. 47. dakikada Araujo'yla öne geçen konuk ekip, Marsilya'nın 85'te Valere Germain ile bulduğu gole engel olamadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Burak Yılmaz direğe takıldıLille'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Burak Yılmaz, 78 dakika sahada kalırken müsait bir pozisyonda topu direkten döndü. Ofsayt eleştirisiTecrübeli futbolcunun mücadelede ağlara gönderdiği gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Burak Yılmaz'ın maçın ilk 40 dakikasında 5 kez ofsayta yakalanması ise Fransız taraftarlar tarafından eleştirildi. Bir taraftarın golcü oyuncu için attığı, "Bence Burak Yılmaz, Türkçe'de ofsayt demek" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Burak Yılmaz 11'de başladığı ilk maçta asist yaptıTakımına transfer edilen Türk futbolcu için 'Tanımıyorum' dedi


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