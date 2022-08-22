Spor PSGden Lillee gol yağmuru 7-1
FUTBOL FUTBOL

PSG'den Lille'e gol yağmuru: 7-1

Yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, Lille'e konuk oldu. PSG, Mbappe'nin 7. saniyede gol perdesini açtığı mücadeleyi 7-1 kazandı. Lille-PSG maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Lille PSG maç özeti:1-7 Mbappenin 7. saniyedeki golünü izle
PSG'li futbolcuların gol sevinci.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Lille'i 7-1 yendi.

Ligue 1'in 3. haftasında PSG'ye Lille karşısında galibiyeti getiren goller 1, 66 ve 87. dakikalarda Kylian Mbappe, 43 ve 52. dakikalarda Neymar, 27. dakikada Lionel Messi ve 39. dakikada Achraf Hakimi'den geldi.

Mbappe 7. saniyede attı

Mbappe, hat-trick yaparken maçtaki ilk golünü 7. saniyede attı.

Lille'in tek golü ise 54. dakikada, Jonathan Bamba'dan geldi.

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, maça ilk 11'de başladı ve 58. dakikaya görev aldı.

  • Bu sonuçla üçte üç yapan PSG, 9 puana ulaştı. Lille ise 4 puanda kaldı.

Lille-PSG maç özeti:

Tudor'dan Cengiz Ünder'e büyük şok: Kimse anlam veremedi
SPOR
Tudor'dan Cengiz Ünder'e büyük şok: Kimse anlam veremedi

Hurda malzemelerle yaptı

Hurda malzemelerle yaptı

Her gören satın almak istiyor.
Tehlike büyüyor

Tehlike büyüyor

​Otomobil alacaklara büyük tuzak...
Putin: Sinsi ve acımasız bir saldırı

​Almanya'da skandal karar: Türk aile hukuk mücadelesi veriyor.
'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

​Bursa'da 23-25 Eylül tarihlerinde Gastronomi Festivali düzenlenecek.

Kara kışa hazırlanıyorlar: Günde 700 adet gidiyor.

​Ciddiyetten uzak haberlere itibar etmeyin

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.