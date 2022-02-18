Lionel Messi'yi Barcelona'dan gönderen asıl isim belli oldu: İhanete uğramış

Sezon başından bu yana Fransa Ligue 1 ekibi PSG forması giyen Lionel Messi'nin, hala Barcelona'dan ayrılışının yankıları sürüyor. Dünyaca ünlü oyuncuyla ilgili bir makale yayınlayan El Pais, Messi'nin Barcelona'dan ayrılışının asılı nedenini de yazdı.

Başkanın seçim vaadi Messi'ydi

Yazılan makaleye göre Lionel Messi, yeni sözleşme imzalamak için gün sayıyordu ama Barcelona ekonomik olarak da finansal yükümlülüklerini yerine getirmek zorundaydı. Fakat Başkan Laporta seçim vaadi olarak, Messi ile sözleşme imzalanacağını söylediğinden dolayı yeni yollar arıyordu.

Pique, Messi'ye ihanet etti

Bu sırada Barcelona'nın bir diğer yıldız oyuncusu Pique, Başkan Laporta ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Pique, en iyi çözümünün Messi ile sözleşme yenilemek değil, yolların ayrılması olduğunu söyledi. Böylece finansal fair play sorununun ortadan kalkacağını başkana iletti. Bu görüşmenin ortaya çıkmasının ardından İspanyol basını, Pique'yi Messi'ye ihanet etmekle suçladı.

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