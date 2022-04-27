Liverpool finale göz kırptı

Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final heyecanı Liverpool-Villarreal maçıyla devam etti. Jürgen Klopp'un öğrencileri Unai Emery'nin Villarreal'ini sahasında 2-0 yendi ve rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Jordan Henderson ve 55. dakikada Sadio Mane kaydetti. Kırmızıların 50. dakikada Fabinho ve 64. dakikada Robertson ile bulduğu iki gol ofsayt nedeniyle sayılmadı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 3 Mayıs Salı günü El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak. Klopp'un öğrencileri bu maç öncesinde büyük bir avantaj yakalamış oldu.