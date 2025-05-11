Liverpool ile Arsenal yenişemedi: 2-2

Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool ile Arsenal, Anfield'da karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 20. dakikada Cody Gakpo, 21. dakikada da Luis Diaz'ın golleriyle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarının başında konuk takım, 47. dakikada Gabriel Martinelli'nin golüyle farkı 1'e indirdi. 70. dakikada da Mikel Merino ile bir gol daha bulan Arsenal, skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-2 sona erdi.