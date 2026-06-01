Liverpool'da ayrılığın maliyeti belli oldu: Arne Slot’a dev tazminat

Arne Slot ile yollarını resmen ayırdığını duyuran Liverpool'un, Hollandalı teknik adama ödeyeceği fesih bedeli ortaya çıktı. İngiliz devinin kasasından bu ayrılık için servet çıkacak.
Liverpool'da beklentilerin altında kalınan ve Şampiyonlar Ligi vizesinin alınamadığı sezonun ardından fatura teknik direktör Arne Slot'a kesilmişti. Kulübün resmi olarak ayrılığı açıklamasının ardından, bu radikal kararın mali detayları da İngiliz basınına sızmaya başladı.
The Athletic'in paylaştığı özel habere göre; Liverpool yönetimi, sözleşmesi erken feshedilen 47 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcıya yaklaşık 7 milyon sterlin tazminat ödemeyi kabul etti.