Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Liverpool'dan Diogo Jota'nın çocukları için anlamı hareket

Liverpool'dan Diogo Jota'nın çocukları için anlamı hareket

17:1826/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota ile aynı kazada hayatını kaybeden kardeşi Andre Silva için Portekiz'in Porto kentinde anma töreni düzenlendi. Törene Jota'nın yakınları ve sevenleri katıldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota ile aynı kazada hayatını kaybeden kardeşi Andre Silva için Portekiz'in Porto kentinde anma töreni düzenlendi. Törene Jota'nın yakınları ve sevenleri katıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın çocukları, İngiltere Premier Lig'de yarın oynanacak Liverpool-Wolverhampton maçının maskotları arasında yer alacak.

Jota'nın formalarını giydiği Liverpool ve Wolverhampton takımları temmuz ayındaki trafik kazasından bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek.


Liverpool Kulübü, Anfield Road Stadı'ndaki mücadeleye Jota'nın ailesini özel olarak davet ederken, Portekizli futbolcunun iki çocuğu Dinis ve Duarte, maç öncesinde oyuncularla birlikte sahaya çıkacak.


Jota'nın ailesi, Liverpool'un ağustos ayında Bournemouth ile oynadığı sezonun açılış maçına davet edilmiş ve saygı duruşunun ardından tribünde "DJ 20" ve "AS 30" yazan koreografiler oluşturulmuştu. Dünyaca ünlü Kop tribününde de "Rute, Dinis, Duarte, Mafalda. Anfield her zaman sizin eviniz olacak" yazılı pankart açılmıştı.


28 yaşındaki Portekizli futbolcu, temmuz ayında İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile yaşamını yitirmişti.


Jota'nın anısına 20 numaralı formayı emekliye ayıran Liverpool, Anfield Road'da bir anıt heykel dikilmesinin planlandığını açıklamıştı.

#Liverpool
#Diogo Jota
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deprem konut kurası çekiliş sonuçları: 455 bininci deprem konutunun anahtar teslimi yapılıyor