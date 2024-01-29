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Spor

Loret Sadiku geri döndü

Kasımpaşa, İsveç 1. Lig temsilcilerinden Hammarby forması giyen, aynı zamanda 6 sezon lacivert-beyazlı takımda oynayan Loret Sadiku’yu tekrar kadrosuna kattığını duyurdu.

15:32 - 29/01/2024 Pazartesi
IHA
Sadiku sözleşmeye imzayı attı.
Sadiku sözleşmeye imzayı attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde takıma katkı yapmaya devam ediyor.


Lacivert-beyazlılar, daha önce 2016-2017 sezonunda takıma katılan ve 6 sezon Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Loret Sadiku’yu kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2016-2021 yılları arasında Kasımpaşa'mızın formasını giyen Loret Sadiku, yeniden Kasımpaşa'mızda” ifadelerine yer verildi.


Sadiku, daha önce Süper Lig’de 2 sezon Mersin İdmanyurdu, 6 sezon Kasımpaşa’da olmak üzere toplamda 190 maçta forma giyerken, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.






#Kasımpaşa
#Loret Sadiku
#Süper Lig
16 dakika önce
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