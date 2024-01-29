Loret Sadiku geri döndü

Lacivert-beyazlılar, daha önce 2016-2017 sezonunda takıma katılan ve 6 sezon Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Loret Sadiku’yu kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2016-2021 yılları arasında Kasımpaşa'mızın formasını giyen Loret Sadiku, yeniden Kasımpaşa'mızda” ifadelerine yer verildi.