Lugano 3-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 mağlup ederek tur kapısını araladı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1' (P), 46', 67. dakikada Edin Dzeko (3) ve 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Lugano'nun gollerini 4. dakikada El Wafi, 64. dakikada Bislimi ve 90+4. dakikada Valenzuela attı. Mourinho yönetiminde Fenerbahçe ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı.