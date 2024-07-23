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Spor

Lugano 3-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1' (P), 46', 67. dakikada Edin Dzeko (3) ve 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Lugano'nun gollerini 4. dakikada El Wafi, 64. dakikada Bislimi ve 90+4. dakikada Valenzuela attı.

18:07 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 23:41 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak
LUGANO - FENERBAHÇE
LUGANO - FENERBAHÇE

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 mağlup ederek tur kapısını araladı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1' (P), 46', 67. dakikada Edin Dzeko (3) ve 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Lugano'nun gollerini 4. dakikada El Wafi, 64. dakikada Bislimi ve 90+4. dakikada Valenzuela attı. Mourinho yönetiminde Fenerbahçe ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı.


LUGANO - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

#Fenerbahçe
#Lugano
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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