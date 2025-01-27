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Luis de la Fuente imzayı attı

Luis de la Fuente imzayı attı

17:3127/01/2025, Pazartesi
AA
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Luis de la Fuente teknik adamlık kariyerinde 4 kupa kaldırdı.
Luis de la Fuente teknik adamlık kariyerinde 4 kupa kaldırdı.

İspanya Milli Takımı'nda teknik direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.

İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesi yenilendi.


İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada 63 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.


Luis de la Fuente, 2022'de başına geçtiği İspanya Milli Takımı'nı 2022-23 UEFA Uluslar Ligi ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıdı.







#İspanya Milli Takımı
#Luis de la Fuente
#EURO 2024

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