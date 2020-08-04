Fransa'ya bir Türk futbolcu daha: 5 yıllık anlaşma

Yetiştiği Altay'da teknik ekibe ve takım arkadaşlarına veda eden Cenk, Fransa'ya uçtu. İzmir ekibinin, Lyon'dan Cenk Özkaçar'ın bonservisi için 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alacağı öğrenildi.

Bu sezon 12 lig maçında görev yapan sol ayaklı stoper, oyun stili ve fiziğiyle Juventus'ta forma giyen milli defans oyuncusu Merih Demiral'a benzetiliyor.

Altay mali olarak rahatlayacak

Başkan Özgür Ekmekcioğlu'nun katkısı dışında maddi geliri olmayan siyah-beyazlılılar, Cenk Özkaçar'ın satışıyla derin bir nefes aldı. Türk futboluna birçok futbolcuyu armağan eden Altay'ın bu satıştan kasasına 16 milyon 378 bin TL'ye yakın para girecek. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlıların gelen bu kaynakla şampiyonluğa oynayacak bir ekip kuracak.

Trabzonspor ve Beşiktaş'la anlaşamadı, yurt dışına transfer oluyor TFF 1. Lig'de Süper Lig hedefini ıskalayan Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar'a Fransa'dan iki kulübün talip olduğu öğrenildi.Lille iddiasıBu sezon vitrine çıkıp sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Cenk'i transfer etmek isteyen kulüplerden birinin Lille olduğu iddia edildi. Trabzonspor ve Beşiktaş olmadıAltay'ın Cenk transferi konusunda geçen hafta oyuncuya daha önce talip olan Trabzonspor'la prensipte el sıkıştığı ancak 19 yaşındaki savunmacının Karadeniz ekibiyle masaya oturmasına rağmen anlaşma sağlayamadığı belirtildi. Bu gelişme üzerine Beşiktaş da devreye girerken siyah-beyazlılarla gerçekleşen temaslardan da sonuç alınamayınca oyuncunun geleceği açısından yurt dışında forma giymesinin daha doğru olacağına karar verildi. Güçlü fiziğiyle dikkati çekiyorAltay'ın bu transferden en az 1 milyon euro bonservis bedeli geliri elde etmeyi planladığı kaydedildi. İzmir ekibinin altyapısından yetişen Cenk, ligde 12 maçta, kupada 4 ise karşılaşmada görev alırken, Ümit Milli Takım formasını 2 kez terletti. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 1.90 boyundaki sol ayaklı stopere daha önce Galatasaray da talip olmuştu.Serdar Dursun'dan transfer açıklaması: Süper Lig'den teklif aldım

Lille Türk futbolcu transfer etmeye devam ediyor: Sıradaki isim Galatasaray'dan Beşiktaş'tan tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ı renklerine bağlayan Lille kulübü, Türkiye'den oyuncu araştırmaya devam ediyor. Sportif Direktör Luis Campos ve ekibindeki scoutlarında Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı'yı raporlandırdığı ve bu oyuncunun transferinin bitme noktasına geldiği belirtildi.Francefootball'un haberine göre Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan genç oyuncunun yakın zamanda Fransa'ya giderek Lille takımına katılması bekleniyor.Lille, Mustafa Kapı transferini bitirmesi halinde Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve genç takımda yer alan Ferhat Çoğalan ile birlikte takımdaki 5. Türk futbolcu olacak.Lille, Burak Yılmaz'ın ardından Galatasaray alt yapısından yetişen ve kulübüyle sözleşme uzatmayan Mustafa Kapıyı'da kadrosuna katmaya çok yakın (🔗Francefootball) pic.twitter.com/0oiGu5scPJ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 3, 2020 Galeri: Lille forması giyen Türk futbolcular: Burak Yılmaz ile 4 olacak