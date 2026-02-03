Mahkemeden Mert Hakan Yandaş kararı

Mert Hakan Yandaş
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Detaylar geliyor...
#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Bahis Soruşturması
