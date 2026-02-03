Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mahkemeden Mert Hakan Yandaş kararı

Mahkemeden Mert Hakan Yandaş kararı

15:343/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mert Hakan Yandaş
Mert Hakan Yandaş

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Detaylar geliyor...

#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Bahis Soruşturması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan imsakiyesi 2026 yayımlandı: İstanbul, Ankara, İzmir… İl il imsak vakti sahur saati, akşam ezanı iftar vakitleri