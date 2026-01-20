Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolculardan Mert Hakan Yandaş'a cezaevinde sürpriz ziyaret

10:1620/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Galatasaray forması giyen 4 isim, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Galatasaraylı futbolcuların, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan takım arkadaşları Metehan Baltacı’yı Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettiği bildirildi.

Gazeteci Yakup Çınar, sarı-kırmızılı ekipten Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Günay Güvenç ve Yunus Akgün’ün Metehan Baltacı ile görüşerek destek verdiğini aktardı.

Çınar’ın aktardığı bilgilere göre, Galatasaraylı futbolcular aynı soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'ı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile takım kaptanı Çağlar Söyüncü’nün de bugün Mert Hakan Yandaş’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret edeceği öğrenildi.

