Manavgat Belediyespor 4 golle kazandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta şampiyonluk yarışını sürdüren Manavgat Belediyespor, ağırladığı Akşehirspor’u 4-1 mağlup etti.
BAL 6. Grup’ta Manavgat Belediyespor, sahasında Akşehirspor’u 4-1 mağlup etti.
Manavgat Belediyespor’un gollerini 16. dakikada Ahmet Hasan İmer, 71. dakikada Kürşat Kara ve 31 ile 80. dakikalarda Tugay Tiryaki kaydetti.
Akşehirspor’dan Gökhan Demir’in 90+2’de attığı gol karşılaşmanın skorunu tayin etti.
Bu galibiyetle puanını 56’ya yükseltmeyi başaran Manavgat Belediyespor, zirve takibini sürdürdü.
Manavgat Belediyespor, ligin 23. haftasında 13 Nisan Pazar günü Mezitli 33 Spor’a konuk olacak.