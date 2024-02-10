Spor

Haaland'dan 14 dakikada 2 gol: Manchester City sahasında Everton'u mağlup etti |ÖZET

İngiltere Premier Lig 24. haftasında Manchester City sahasında Everton'u 2-0 mağlup etti. Golleri dakika 71', 85' Erling Haaland (2) kaydetti. Bu sonuçla birlikte City, puanını 52'ye yükselterek liderliğe yükseldi. Everton ise 19 puanla 18. sırada kaldı. Manchester City - Everton maçının özetine ve Premier Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:30 - 10/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:32 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Manchester City, Haaland'ın golleriyle kazandı.
Manchester City, Haaland'ın golleriyle kazandı.

Manchester City, Premier Lig 24. haftasında sahasında Everton'u 2-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri dakika 71', 85' Erling Haaland (2) kaydetti.


Bu sonuçla birlikte City puanını 52'ye yükselterek liderliğe yükseldi. Everton ise 19 puanla 18. sırada kaldı.


Manchester City önümüzdeki hafta evinde Chelsea'yi konuk edecek. Everton ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.


MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇ SONUCU


MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Everton maçının özetini izlemek için

PREMİER LİG PUAN DURUMU

PREMİER LİG GOL KRALLIĞI


#Manchester City
#Everton
#Premier Lig
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