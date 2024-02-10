Manchester City, Haaland'ın golleriyle kazandı.
Manchester City, Premier Lig 24. haftasında sahasında Everton'u 2-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri dakika 71', 85' Erling Haaland (2) kaydetti.
Bu sonuçla birlikte City puanını 52'ye yükselterek liderliğe yükseldi. Everton ise 19 puanla 18. sırada kaldı.
Manchester City önümüzdeki hafta evinde Chelsea'yi konuk edecek. Everton ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.
MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇ SONUCU
MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇ SONUCU
MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇ ÖZETİ
PREMİER LİG PUAN DURUMU
PREMİER LİG PUAN DURUMU
PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
#Manchester City
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1 saat önce