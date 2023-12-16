Premier Lig’in 17. haftasında Manchester City sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Manchester müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda penaltıdan yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibinde golleri 24. dakikada Jack Grealish ve 54. dakikada da Rico Lewis atarken, Crtystal Palace’da ise 76. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 90 4. dakikada da penaltıdan Michael Olise kaydetti.