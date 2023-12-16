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Spor

Manchester City 2-2 Crystal Palace (MAÇ ÖZETİ)

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, evinde Crystal Palace karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikada penaltıdan yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Manchester City, Premier Lig'deki son 6 maçında, 5'inde puan kaybetti. Manchester City - Crystal Palace maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
20:31 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 20:32 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Manchester City - Crystal Palace karşılaşmasından kareler
Manchester City - Crystal Palace karşılaşmasından kareler

Premier Lig’in 17. haftasında Manchester City sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Manchester müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda penaltıdan yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.


Ev sahibinde golleri 24. dakikada Jack Grealish ve 54. dakikada da Rico Lewis atarken, Crtystal Palace’da ise 76. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 90 4. dakikada da penaltıdan Michael Olise kaydetti.


Premier Lig’de son 6 maçın 5’inde puan kaybeden Manchester City 34 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde üst üste 6. karşılaşmasında da galibiyet alamayan Crystal Palace ise 17 puanla 15. sırada bulunuyor.


Manchester City - Crystal Palace maç özeti




#Premier Lig
#Manchester City
#Crystal Palace
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