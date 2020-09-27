Manchester City, sahasında Leicester City'ye farklı kaybetti (ÖZET)

Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Manchester City, 4. dakikada Riyad Mahrez'in ağları sarmasıyla 1-0 öne geçti. Leicester City'de Jamie Vardy, ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından takımına penaltı vuruşu kazandırdı. Topun başına geçen Vardy, 37. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda üst üste ataklar geliştiren Leicester City, 54. ve 58. (penaltıdan) dakikalarda Vardy, 77. dakikada James Maddison ve 88. dakikada penaltıdan Youri Tielemans'ın golleriyle mücadeleden 5-2 galip ayrıldı. Manchester City'nin ikinci golünü, 84. dakikada Nathan Ake kaydetti.

Vardy, ikisi penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle "hat-trick" yaparak galibiyette başrolü oynadı.

Çağlar 11'de başladı, Cengiz kadroda yer almadı

Leicester City'de, mücadelenin 47. dakikasında sarı kart gören milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Yeni transfer Cengiz Ünder ise takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Lige 3'te 3 yaparak başlayan Leicester City, 9 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Manchester City ise 3 puanda kaldı.

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Southampton Tottenham maçı tarihe geçti: 4 gol, 4 asist (ÖZET) Saint Mary's Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Southampton, 32. dakikada Danny Ings'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Tottenham, 45 2. dakikada Heung-Min Son'ın ağları sarsmasıyla skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Harry Kane 4 asist 1 gol; Min Son 4 gol İkinci devrede oyunu tamamen kontrolü altına alan Tottenham, 47'nci, 64'üncü ve 73'üncü dakikalarda Son, 82. dakikada Harry Kane'in fileleri havalandırmasıyla 5-1 öne geçti. Southampton'da Danny Ings, 90. dakika penaltıdan attığı golle skoru belirledi ve karşılaşma, Tottenham'ın 5-2 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezonki ilk galibiyetini alan Tottenham'ın Güney Koreli oyuncusu Son, attığı 4 golle galibiyette başrolü oynadı.Harry Kane tarihe geçtiTottenham forması giyen Harry Kane, Son'a aynı maç içerisinde yaptığı 4 asistle Premier Lig tarihine geçti. 27 yaşındaki İngiliz yıldız, bir Premier Lig maçında aynı takım arkadaşına 4 asist yapan tarihteki ilk futbolcu olmayı başardı.Southampton Tottenham maçı özetiSouthampton Tottenham maçının özetini izlemek için tıklayınız.PSG 9 yıl sonra Marsilya'ya kaybetti: Maçta 5 kırmızı kart çıktı (ÖZET)





